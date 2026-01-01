Уже известно название следующего мультфильма «Три богатыря»: и по двум словам понятно, кто станет новым главным героем

Думала, что на 4 серии «Переходный возраст» закончился, но будет и второй сезон: что уже известно о продолжении сериала

Приготовила творожные печенья по рецепту Карамельки, Коржика и Компота — дети были в восторге: умяли всю тарелку за 1 минуту

«Для меня он лучше "Иронии судьбы"»: как в СССР «Старый Новый год» с Евстигнеевым снимали – истерика из-за колбасы и зима летом

Этот триллер Кинг считает лучшим кино «всех времен» — выбор писателя ломает все ожидания: вы точно не угадаете его с первого раза

Вы теперь – Горбатый! Или все-таки Жеглов? Четкий ответ даст наш тест на 6 вопросов – кто вы из «Место встречи изменить нельзя»?

Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко

На ТВ путь заказан: сразу в 3-х странах мира ополчились против «Маши и Медведя» — и политика тут ни при чем

Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром

«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе