Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы

«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы

«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка

Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть

В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом

Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил

Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру

Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»

«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели

Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса