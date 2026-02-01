Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками

Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал

95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна

Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод

Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала

Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»

«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени