Киноафиша Фильмы Простая история Расписание сеансов Простая история, 1999 в Москве 2 марта 2026

Расписание сеансов Простая история, 2 марта 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Простая история»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
13:00 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
