Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Простая история Расписание сеансов Простая история, 1999 в Москве 8 марта 2026

Расписание сеансов Простая история, 8 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 ср 11 чт 12 сб 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Простая история»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D, SUB
10:15 от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»
«Тьфу, деревня!»: вы точно 100 раз пересмотрели «Любовь и голуби», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта
Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам
Заговоры, диверсанты и шпионы: 5 российских детективов о войне, где каждый может оказаться врагом (меньше 7 им не ставят)
Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа»
Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)
Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»
Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»
«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки
«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше