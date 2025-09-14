Меню
Фильмы
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень, 2001
14 сентября 2025
14 сентября 2025
вс
14
Как купить билеты на сеанс фильма «Гарри Поттер и философский камень»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
16:00
от 490 ₽
17:30
от 590 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Киану Ривз снова в симуляции? Джон Уик это все еще Нео из «Матрицы» — очень убедительная фанатская теория
После 200 серий «Невского» сериал «Чистые руки» смотрится как «пшик» другого уровня — вот сколько там эпизодов
«Так зависла, что аж на люстре повисла!»: сериал «Эмпатия» зацепил фанатов не только рейтингом 8,3 на КП — вот почему его нельзя пропустить
Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)
«Рацион не очень хороший…»: врач объяснил, чего не хватало героям «Девчат» для долгой работы на морозе — картошка и суп тут не помогут
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
«Ночной дозор» — версия 2.0: Безруков и Кологривый «охотятся на оборотней» в новом триллере, над которым работали 20 лет
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
Почему во «Властелине колец» хоббиты носили одежду, но не обувь: Толкин давно дал ответ, но ИИ нашел романтичное объяснение
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
«Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась
