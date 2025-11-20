Клэр Дэйнс вернулась, чтобы порвать топы Netflix: этот жуткий сериал сейчас обсуждают на платформе активнее всего

Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное

Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни

«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом

Всем — даже «Мстителям» — стоит брать пример: 20 лет назад вышел фильм Сэма Рэйми, который до сих пор никто не превзошел

Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше

Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма