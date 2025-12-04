Месяц тревожного ожидания без новостей: так будет ли 2 сезон нашумевшего сериала «Чужой: Земля»?

Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника

Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела»

Получите, распишитесь: самурайская «Игра в кальмара» стартовала со 100% на RT — зрители залпом посмотрели 6 серий и требуют еще

Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР

Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем

Стив из «Очень странных дел» против зомби-грибка: режиссер «Мира Дикого Запада» снял хоррор с вайбом «Одних из нас» – зрители уже в восторге

«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

От Демогоргона до Векны: вспоминаем, что за монстры были в «Очень странных делах» – за 3 года ожидания финала вы могли забыть