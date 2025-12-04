Меню
Фильмы
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень, 2001
4 декабря 2025
Расписание сеансов Гарри Поттер и философский камень, 4 декабря 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Гарри Поттер и философский камень»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
14:00
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
14:00
от 450 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
14:00
от 590 ₽
