Фанаты «Чернобыля» точно оценят этот политический триллер: The New York Times даже включила сериал в список лучших

Леонов терпеть не мог свою роль в «Джентльменах удачи»: «Скажешь так людям, а они — еще и побьют»

Этот сериал НТВ должен был показать в 2026 году, но премьеру перенесли на конец 2025: все 8 серий выйдут за два дня

Пока все хвалят «Бар "Один звонок"», этот сериал с Козловским давно держит те же 8 баллов: напряжение «ни на секунду не позволяет отвлечься»

«Вере ничего не светило»: Меньшов до последнего не хотел брать Алентову в «Москва слезам не верит» – заглядывался на другую красотку

Сашок, Иваныч и… Райхат? В «Дальнобойщиках» всегда был третий водитель кроме Галкина с Гостюхиным: но его не увидеть даже с лупой

VK назвал 5 пар из кино СССР – их россияне любят больше всего: Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит» в топе, но далеко не №1

Отчет подождет, гадаем по советскому кино: с вас — выбор цитаты, с нас — прогноз на корпоратив (тест)

Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор

Даже в СССР снимали фильмы про «запретную» любовь – зрители хватались за сердце и охали: «Тупик для идеологии, приговор!»