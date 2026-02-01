Этот фэнтези-сериал еще до начала съемок окрестили наследником «Игры престолов»: есть и драконы, и магия и битвы

Забудете про «Метод»: этот детектив с рейтингом 7,4 очень похож на сериал Быкова – только тут вместо Хабенского Чадов

Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»

«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой

$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов

«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день

Изменил название и уехал в США: российский фильм-рекордсмен с Борисовым за 800 000 000 рублей внезапно выкупил Amazon

«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр

Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть

«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах