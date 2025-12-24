Что думают иностранцы о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»: «Похоже, главная идея: иди напейся – и ты встретишь своего супруга»

«Волшебный участок» выходит за рамки сериала: Okko готовит полный метр на 2026–2027 годы — вот что известно

На первое место чарта Apple TV внезапно вырвался сериал 1998 года: обошел даже культового «Ганнибала»

Почему «Головоломку» не стали переводить дословно — и тут локализаторы не подвели: настоящее название сбивает с толку

Сколько зарабатывали в СССР в перерасчете на сегодня: гонорар Штирлица из «17 мгновений весны» в 5500 – круто, но в рамках разумного

В 2025-м россияне чаще всего смотрели эти 12 фильмов: стали самыми кассовыми в прокате – из них всего 2 зарубежных

Отказалась от наследия и 30 лет избегает знаменитого деда: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской (фото)

Даже Толкин скрывал настоящие имена хоббитов: у Смеагола ФИО «18+»

Комедия без юмора, хоррор без ужаса: новая «Анаконда» с Блэком – полный провал, и вот, кому она точно понравится

7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)