В старых фильмах его не было: новый сериал «Гарри Поттер» представит героя, которого фанаты ждали 20 лет

Думали, что «Дандадан» — просто странное слово? Фанаты разгадали, что может скрываться за названием популярного аниме

Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»

Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)