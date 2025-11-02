Врачи лечат, оперируют, влюбляются и …умирают? В этих 3 медицинских сериалах событий точно не меньше, чем в «Анатомии страсти», зато они короче

Почему Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн из «Заклятия» так похожи — это не совпадение

Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети

Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет

Когда выйдет 5-й сезон «Первого отдела»: и что посмотреть в его ожидании – вместо «Шефа» и «Невского» свежий детектив с оценкой 7.7

Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов

«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился

«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон

Настоящий злодей «Мстителей 5» — вовсе не Доктор Дум: он спасал мир, но выбрал путь Таноса — и до Судного дня остался один шаг

Заряд мотивации: лучшие фильмы об аутсайдерах, которые не сдались несмотря ни на что