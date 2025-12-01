«Пункт назначения: Новый аттракцион» — уже в январском прокате: как жуткий хоррор связан с культовой франшизой

«Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года

Фанаты «Чернобыля» точно оценят этот политический триллер: The New York Times даже включила сериал в список лучших

Даже в СССР снимали фильмы про «запретную» любовь – зрители хватались за сердце и охали: «Тупик для идеологии, приговор!»

Отчет подождет, гадаем по советскому кино: с вас — выбор цитаты, с нас — прогноз на корпоратив (тест)

Самую жуткую теорию про «Один дома» официально подтвердили ученые: родители бедолаги Кевина – все-таки изверги

Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор

VK назвал 5 пар из кино СССР – их россияне любят больше всего: Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит» в топе, но далеко не №1

В 80-х КГБ одобрило расстрел Леонова: вмешались кино-чиновники, так бы показали на весь СССР

«Вере ничего не светило»: Меньшов до последнего не хотел брать Алентову в «Москва слезам не верит» – заглядывался на другую красотку