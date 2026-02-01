Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Джентльмены удачи
Расписание сеансов Джентльмены удачи, 1971 в Москве
27 февраля 2026
Расписание сеансов Джентльмены удачи, 27 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
пт
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Джентльмены удачи»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
17:00
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ
Попросили ИИ определить, что круче — «Игра престолов» или «Рыцарь Семи Королевств»: едва не загнали нейросеть в тупик
5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами
«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова
График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте
Sci-Fi от Кинопоиска многие не стали смотреть, а зря: сериал со Стычкиным взял престижную премию
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)
«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть)
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь
Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667