Киноафиша Фильмы Интерстеллар Расписание сеансов Интерстеллар, 2014 в Москве 27 августа 2025

Расписание сеансов Интерстеллар, 27 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Интерстеллар»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
19:00 от 470 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
19:00 от 420 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
19:00 от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:00 от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:00 от 490 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
19:00 от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
19:00 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
19:00 от 490 ₽
