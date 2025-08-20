Впервые за 32 года у «Парка Юрского периода» появится достойный конкурент: этот австралийский фильм еще до выхода назвали хитом

На «Последнем богатыре» решили не останавливаться: смотрим трейлер нового русского фэнтези – с Воробьевым в главной роли

Завеса в «Гарри Поттере» могла быть первой версией Воскрешающего камня — фанаты нашли доказательства

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)

Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении

Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)