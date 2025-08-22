Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)

По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами

Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой

10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер

Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре

«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался

Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций

«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще

«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто

Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»