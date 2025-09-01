Завеса в «Гарри Поттере» могла быть первой версией Воскрешающего камня — фанаты нашли доказательства

Котик ты мой котик, тепленький животик: угадываем фильм по кадру с муркой (тест)

Помните ученицу с ребенком в «Большой перемене»? Оказывается, это была дочь режиссера, и ее история жизни удивит

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»

Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть