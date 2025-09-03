Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Прогулка Расписание сеансов Прогулка, 2003 в Москве 3 сентября 2025

Расписание сеансов Прогулка, 3 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 вт 19 ср 20 пт 22 сб 23 сб 30 пн 1 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Прогулка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
13:00
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?
Мог ли Аркенстон из «Хоббита» быть Сильмарилем? Рушим одну из популярных фанатских теорий
На «Последнем богатыре» решили не останавливаться: смотрим трейлер нового русского фэнтези – с Воробьевым в главной роли
Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть
Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой
Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)
Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении
Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»
Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)
«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»
Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше