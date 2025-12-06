Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мечтатели
Расписание сеансов Мечтатели, 2003 в Москве
6 декабря 2025
Расписание сеансов Мечтатели, 6 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Факты
Киноляпы
Вся информация о фильме
Завтра
13
пт
14
вс
16
пн
17
вт
18
сб
6
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мечтатели»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D, SUB
18:00
от 700 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Жуткий смысл сказки «Морозко» становится понятен лишь во взрослом возрасте: неужели Настенька с Иваном насмерть замерзли в лесу?
Исакова, Кологривый и Фоменко попали в «Дыру»: стартовали съемки комедии об ограблении в театре — премьера ожидается в 2026 году (фото)
7300000 просмотров за неделю — это много, но только не для «Ведьмака»: показываем в цифрах, насколько плох 4 сезон
Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны
Старого пса научили новым фокусам: «Иллюзию обмана 3» критики назвали лучшей частью франшизы, но есть и ложка дегтя
Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп
«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти
Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)
«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет
За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей
«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667