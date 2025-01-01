98% у зрителей и 99% у критиков на Rotten Tomatoes: а вы смотрели фильм, который Том Круз назвал лучшим хоррором последних лет?

Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался

Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя

Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши

«Заслуживают памятника»: всего две серии «Смешариков» иностранцы оценили на 9,5 из 10 — увидели глубокий смысл

НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты

«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7

Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы