Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Проверка на дорогах Расписание сеансов Проверка на дорогах, 1971 в Москве 12 декабря 2025

Расписание сеансов Проверка на дорогах, 12 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Проверка на дорогах»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
19:30 от 450 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Можно сколько угодно проклинать Уолдера Фрея, но в чем он не прав? «Красная свадьба» была вполне логичным исходом
Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию»
«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала
«Накал страстей нешуточный»: военный сериал с Янковским прошел мимо большинства — и вот с 17 ноября его покажут по ТВ
Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»
«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно
Не все показали в лоб — только намекнули: сколько человек отправил на тот свет Норман за 5 сезонов «Мотеля Бейтса»
Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру
«Сладко жить – ...!»: только те, кто посмотрел все серии «Маши и медведя» продолжат 5 цитат из мультфильма (тест)
«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел
«Напоминает мне Нормана!»: на Reddit выбрали 3 сериала с вайбом «Мотеля Бейтса» – у каждого не меньше 8.0 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше