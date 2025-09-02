Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»

«Хватило первых серий "Невского", чтобы бросить»: в Сети считают, что Васильеву далеко до Колесникову из «Первого отдела»

Полное имя героя знают единицы: как на самом деле звали Д’Артаньяна?

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина

Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)

Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет