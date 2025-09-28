Меню
Фильмы
Гарри Поттер и узник Азкабана
Расписание сеансов Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004 в Москве
28 сентября 2025
Расписание сеансов Гарри Поттер и узник Азкабана, 28 сентября 2025 в Москве
Вся информация о фильме
вс
28
Как купить билеты на сеанс фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:15
от 490 ₽
16:15
от 490 ₽
18:05
от 590 ₽
