Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Гарри Поттер и узник Азкабана
Расписание сеансов Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004 в Москве
6 декабря 2025
Расписание сеансов Гарри Поттер и узник Азкабана, 6 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Завтра
17
вт
18
ср
19
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
14:00
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
14:00
от 450 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
14:00
от 590 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон
Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично
Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео?
Бой с Балрогом? Пришествие энтов? А вот и нет! Толкин лишь однажды назвал 2 лучших момента «Властелина колец» – зрители едва ли согласятся
3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех
«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ
Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий
«Наше поле боя»: одна сцена из «Дома дракона» до сих пор пугает зрителей сильнее, чем все Белые ходоки «Игры престолов» вместе взятые
Зачем вы возвращаетесь в Хогвартс? Смотреть «Гарри Поттера» в 2025 году откровенно тяжко – вот 5 причин, с которыми не поспоришь
Темнокожий Капитан Америка или Железное Сердце? Marvel наконец объявили замену Тони Старку в MCU – фильм у него пока лишь один
«Нет экшн-сцен – а смотрится на одном дыхании»: лучший сезон «Тайн следствия» вышел 21 год назад, и круче него уже не снимут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667