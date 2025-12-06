1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон

Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично

Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео?

Бой с Балрогом? Пришествие энтов? А вот и нет! Толкин лишь однажды назвал 2 лучших момента «Властелина колец» – зрители едва ли согласятся

3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех

«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий

«Наше поле боя»: одна сцена из «Дома дракона» до сих пор пугает зрителей сильнее, чем все Белые ходоки «Игры престолов» вместе взятые

Зачем вы возвращаетесь в Хогвартс? Смотреть «Гарри Поттера» в 2025 году откровенно тяжко – вот 5 причин, с которыми не поспоришь

Темнокожий Капитан Америка или Железное Сердце? Marvel наконец объявили замену Тони Старку в MCU – фильм у него пока лишь один