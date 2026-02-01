«Игра престолов» хуже бы не стала точно: этих 3 героев можно смело убирать из культовой саги — совершенно бесполезны

Ароновой нет в кадре, но у нее главная роль: чем «Красавица» отличается от других фильмов про блокадный Ленинград

Задолго до «Вам и не снилось» вышел очень похожий советский фильм: дебют Миронова чуть не запретили в СССР

«Секретные материалы» вернутся на экраны – снимет создатель «Грешников»: а вот 3 похожих сериала, которые стоит глянуть в ожидании

Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)

Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз

«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»

В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у

Не зовите себя знатоком «Девчат», пока не пройдете тест: вопрос будет один, но зато какой