Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Восхождение
Расписание сеансов Восхождение, 1976 в Москве
22 февраля 2026
Расписание сеансов Восхождение, 22 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
вс
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Восхождение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
18:10
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
«Игра престолов» хуже бы не стала точно: этих 3 героев можно смело убирать из культовой саги — совершенно бесполезны
Ароновой нет в кадре, но у нее главная роль: чем «Красавица» отличается от других фильмов про блокадный Ленинград
Задолго до «Вам и не снилось» вышел очень похожий советский фильм: дебют Миронова чуть не запретили в СССР
«Секретные материалы» вернутся на экраны – снимет создатель «Грешников»: а вот 3 похожих сериала, которые стоит глянуть в ожидании
Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)
Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть
Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз
«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»
В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у
Не зовите себя знатоком «Девчат», пока не пройдете тест: вопрос будет один, но зато какой
Хотите увидеть Васильева вне криминала? Он снялся в нашем ответе «Барби» — легкая комедия для вечерней разгрузки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667