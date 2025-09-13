Меню
Киноафиша Фильмы Шрэк 2 Расписание сеансов Шрэк 2, 2004 в Москве 13 сентября 2025

Расписание сеансов Шрэк 2, 13 сентября 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
пт 12 сб 13
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шрэк 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
14:20
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
2025, Россия, комедия
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Формула 1
2025, США, спорт
