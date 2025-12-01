Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы

Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов

Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр

Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться

«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки

Яичный пирог из «Ходячего замка» вкуснее омлета, а времени занимает столько же: Софи готовила под проклятием — вам будет легче

Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)

Новосельцев в «Служебном романе» любил вовсе не «мымру» и уж точно не жену: Рязанов намекал еще в самом начале

Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4

Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)