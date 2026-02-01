Когда устали от детективов и времени много нет: это 84-минутная комедия «сделает ваш день» — Догилева роскошна

Этот тест пройдут лишь ярые фанаты кино СССР: взгляните на укартинку и назовите 23 спрятанные ленты (фото)

Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»

«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр

«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах

Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть

$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов

«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой

14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать

Изменил название и уехал в США: российский фильм-рекордсмен с Борисовым за 800 000 000 рублей внезапно выкупил Amazon