«Полярный» зря пообещал остановиться на 5 сезоне: уже начались съемки 6-го — и вот что ждет зрителей

Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году

Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант

Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет