Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс

Стал известен график выхода 4 сезона «Непобедимого»: подарок для фанатов случится уже 18 марта

Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать

Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»