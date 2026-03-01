Эти 3 отличных фильма многие пропустили зимой — и зря: в №3 — звезда «Игры в кальмара»

Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом»

Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»

«Эдвард Нортон и Брэд Питт в одном флаконе»: у нас будет «Бойцовский клуб» дома — обе главных роли в триллере сыграет Александр Петров

8 000 000 просмотров за сутки: старый российский фильм в США внезапно стал популярнее новых «Мстителей» и «Игры престолов»

Старые герои исчезли — 15 лет коту под хвост: «Астрал» полностью меняет курс франшизы — с новыми демонами и шансом на кроссовер

«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал

«Отменили» на 20 лет, но было слишком поздно: как советская цензура обломала зубы о «Тимура и его команду»

Тест: вспомните 5 фильмов СССР по героиням в бикини

«Меня охватил ужас»: легендарную сцену с рыданиями Макконахи в «Интерстелларе» сняли с первого дубля, но какой ценой…