Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кофе и сигареты Расписание сеансов Кофе и сигареты, 2003 в Москве 12 марта 2026

Расписание сеансов Кофе и сигареты, 12 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Кофе и сигареты»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Новослободская
2D, SUB
13:50 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Эти 3 отличных фильма многие пропустили зимой — и зря: в №3 — звезда «Игры в кальмара»
Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом»
Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»
«Эдвард Нортон и Брэд Питт в одном флаконе»: у нас будет «Бойцовский клуб» дома — обе главных роли в триллере сыграет Александр Петров
8 000 000 просмотров за сутки: старый российский фильм в США внезапно стал популярнее новых «Мстителей» и «Игры престолов»
Старые герои исчезли — 15 лет коту под хвост: «Астрал» полностью меняет курс франшизы — с новыми демонами и шансом на кроссовер
«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал
«Отменили» на 20 лет, но было слишком поздно: как советская цензура обломала зубы о «Тимура и его команду»
Тест: вспомните 5 фильмов СССР по героиням в бикини
«Меня охватил ужас»: легендарную сцену с рыданиями Макконахи в «Интерстелларе» сняли с первого дубля, но какой ценой…
Один кадр, одна причёска, пять фильмов: сможете вспомнить кинохиты СССР по сценам с парикмахерами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше