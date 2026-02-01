«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются

«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»

KION вычислил 10 самых популярных детективных сериалов в России: и не ищите в списке «Первый отдел» и «Невский»

Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника

Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами

Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России

От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею