У Prime Video есть, чем ответить на хит Netflix «Бриджертоны»: даже жаль, что у этого сериала только один сезон

От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет

Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского»

Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова

Думал, что нашел брутальное рубилово, в итоге — философское аниме: «Сагу о Винланде» теперь рекомендую всем друзьям

Про Крым и 14-й год: российский детектив от Wink в США оценили наравне с 4 сезоном «Настоящего детектива»

Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского

«Равнодушным не остался никто»: этот свежий российский фильм растопил сердца зрителей - рейтинг 8,5 полностью оправдан

Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему