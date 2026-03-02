Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Апокалипсис сегодня Расписание сеансов Апокалипсис сегодня, 1979 в Москве 5 марта 2026

Расписание сеансов Апокалипсис сегодня, 5 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 2 Завтра 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 пт 13 сб 14 вс 15 вт 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Апокалипсис сегодня»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:20 от 300 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
15:20 от 280 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стал весенним антистрессом (видео)
200 000 000 просмотров и номинация на «Лучший онлайн-сериал»: «Ландыши» неожиданно стали феноменом 2026 года
Майор Гром больше не ловит преступников — он растит 3 детей: даты выхода сериала «Время Счастливых» — премьера 5 марта
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Феномен похлеще «Горничной»: фильм из Якутии собрал в прокате в три раза больше, чем стоил
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Эту выпечку Машков готов есть хоть каждый вечер: на фигуру звезды боевиков не влияет
Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше