Рипли рыдала как МакКонахи в «Интерстелларе»: почему Ридли Скотт выкинул из «Чужих» такую важную сцену

Почему ни в одном из фильмов про Гарри Поттера не было Пивза: только те, кто читал книги, знают, как он важен для сюжета

В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности

Провалившаяся экранизация Стивена Кинга внезапно стала хитом стриминга спустя 20 лет — сам Кинг фильм до сих пор терпеть не может

«Кевин бы точно умер»: особняк Маккалистеров из «Один дома» больше не узнать – уютный домик превратили в морг (фото)

Скандальная реклама джинсов была лучше: новый фильм с Сидни Суини официально признали одним из худших в истории

«Это будет спорно»: Сара Полсон назвала худший сезон «Американской истории ужасов» — фанаты точно не согласятся

«Танцуют все!» – прошлый век: настоящие знатоки точно помнят 5 других цитат из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (тест)

Меньше Зендеи, больше злодеев: главным врагом Паука в «Совершенно новом дне» впервые станет женщина (а также Надгробие и кое-кто еще)

Paramount снова зовет Майкла Бэя: продолжение «Трансформеров» обретает реальные очертания — придумали злодея уровня Таноса