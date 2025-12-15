Вместо «Колец власти» лучше бы экранизировали эту историю Толкина: Арагорн уже умер, и Средиземье снова во тьме

«Всё начиналось неплохо, а потом пошла чушь»: астрофизик посмотрел этот хит от Netflix и разочаровался почти сразу

Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое

Экранизация культового Sci-Fi-романа стала худшим фильмом 2025 года со стыдными 6/100 от критиков – кто еще в топ-3 «позорников»?

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»

Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+

0 плохих отзывов, «спасибо» от каждого зрителя: уникальный Sci-Fi о путешествиях во времени хвалят даже врачи – бесплатно заменяет терапию

«Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет

Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)