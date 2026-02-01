Все с ума сходят от Шарапова в «Место встречи изменить нельзя», а я обожаю другой фильм СССР: 88 минут сижу не отрываясь — герой просто мечта

Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом

После «Рыцаря Семи Королевств» — снова огонь: HBO готовит возвращение «Дома Дракона» с точной датой выхода 3 сезона

«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить

«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7

Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда

«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова

Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь

Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают