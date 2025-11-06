Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Самурай Расписание сеансов Самурай, 1967 в Москве 6 ноября 2025

Расписание сеансов Самурай, 6 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 14 чт 6 пт 7 вс 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Самурай»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
18:30 от 200 ₽
Москино Жуковский г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D, SUB
20:10 от 230 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Появится мама Паши, Виктор выходит на пенсию, Вовик на грани развода: чем удивит 3 сезон «Праздников»
Что скрывает Офелия Фрамп в «Уэнсдэй»? В 3 сезоне ее роль может быть куда опаснее и мрачнее
Лекции, общага — все это реально: «Первокурсниц» снимали в легендарном столичном вузе
«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один
«Это потрясение»: любимый фильм Волочковой — вовсе не про балет, и всему виной Пугачева (а еще в топ-3 есть драма про войну)
До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать
Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить
«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно
«Сватов» и «Чебурашку» угадают 95 россиян из 100, но что насчет этих 8 ролей? Сложный тест ко дню рождения Федора Добронравова
Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона
«Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше