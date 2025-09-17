«Индийские сериалы отдыхают!»: зрители посмотрели анонс к 4 сезону «Клюквенного щербета» и разнесли его в пух и прах

Что значит «мордюк» и «березина команит»? Контрабандисты в «Бриллиантовой руке» говорили не просто на тарабарщине

Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix

В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность

У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично

«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам

Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны

От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами