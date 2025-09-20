Что значит «мордюк» и «березина команит»? Контрабандисты в «Бриллиантовой руке» говорили не просто на тарабарщине

Все восемь предыдущих фильмов смотреть не надо: готовимся к просмотру «Заклятия 4: Последний обряд»

Научную фантастику тоже можно уместить в парочку серий: 3 мини-сериала с идеальным сюжетом и финалом

У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»

У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично

Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)

Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны

Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова

В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность

«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer