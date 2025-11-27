Замечали, что Джаспер в «Сумерках» выглядит странно и даже нелепо? Актер объяснил, в чем дело – нам не казалось

3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал

Когда нажимаешь play — и исчезаешь с радаров: 4 сериала ноября, которые захватывают с 5 минуты

Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости

«Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0

«Разве можно так напиваться?»: по-настоящему сложный тест – угадайте хотя бы 3/5 советских фильмов по цитате о застолье

Под 10 000 000 зрителей всего-то за 2 дня: свежий сериал с Билли Бобом Торнтоном «разорвал» стриминги и установил уникальный рекорд

«Две серии – и я одержима»: лучшую дораму 2025 года в России и не заметили – вышла на Netflix и очаровала даже хейтеров

С двух ног на те же грабли: «Добро пожаловать в Дерри» повторило роковую ошибку скандального «Оно» по Кингу

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня