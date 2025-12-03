Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Бассейн
Расписание сеансов Бассейн, 1968 в Москве
3 декабря 2025
Расписание сеансов Бассейн, 3 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
чт
27
сб
29
пн
1
ср
3
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Бассейн»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
11:00
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
«Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов
Тест: Угадайте фильм по кадру с Буруновым — на №2 он неузнаваемый, но фильм вы точно угадаете
Что было с Гэндальфом до событий «Властелина Колец» и «Хоббита»? Гораздо больше тайн, чем успели показать Джексон и Толкин
«Красиво, как в Театре сатиры»: тест покажет, понимаете ли вы шутки и отсылки в фильмах Рязанова
«2 серии показали больше, чем все киноделы за 20 лет»: когда выйдет 3-й сезон «Кибердеревни» – у нее рейтинг 8.1, недаром зрители хотят еще
Пинкмана выдержал, а этого злодея - нет: Аарон Пол отказался от роли в популярном сериале Amazon
ИИ нашел целых 5 западных «клонов» «Волшебного участка», но признал: каждый из них – хуже нашего сериала (даже «Сверхи»!)
В карьере Крачковской – десятки советский комедий и настоящий индийский фильм: в СССР на новинку «забили», в Болливуде – полюбили
Если бы Гай Ричи снимал в Петербурге: в топ-50 криминальных сериалов НТВ есть такой вариант — с атмосферой нулевых и бандитами
Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»
«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667