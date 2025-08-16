Меню
Киноафиша Фильмы На ярком солнце Расписание сеансов На ярком солнце, 1960 в Москве 16 августа 2025

Расписание сеансов На ярком солнце, 16 августа 2025 в Москве

Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
13:00 от 450 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
21:25 от 2000 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
20:00 от 450 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
17:55 от 700 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
14:45 от 280 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
14:05 от 420 ₽
Пионер
Кутузовская
2D, SUB
22:35 от 850 ₽
Победа
Крестьянская Застава
2D
16:30 от 350 ₽ 20:45 от 500 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D, SUB
10:45 от 450 ₽ 20:00 от 950 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D, SUB
17:10 от 1420 ₽ 20:25 от 10000 ₽ 21:00 от 790 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
16:15 от 500 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
