На ярком солнце, 1960

Расписание сеансов На ярком солнце, 18 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ГЭС-2 Кино Москва, Болотная наб., 15
2D, SUB
19:30 от 400 ₽
Иллюзион
Таганская
2D, SUB
10:15 от 300 ₽ 19:10 от 2000 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
20:00 от 270 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
17:00 от 600 ₽
Москино Жуковский г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D, SUB
19:20 от 230 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
10:30 от 99 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
17:00 от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D, SUB
16:30 от 290 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
21:45 от 550 ₽
Победа
Крестьянская Застава
2D
18:00 от 450 ₽ 22:15 от 450 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
10:45 от 300 ₽ 20:00 от 750 ₽
