Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
На ярком солнце
Расписание сеансов На ярком солнце, 1960 в Москве
5 сентября 2025
Расписание сеансов На ярком солнце, 5 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
пн
25
вт
26
ср
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «На ярком солнце»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
17:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Больше сотни серий по 2 часа в каждой: три причины, почему турецкие сериалы такие длинные
«Когда-то был культовый фильм, теперь мем»: зрители смотрят «Матрицу» в 2025 году и не понимают, что в ней хорошего
Дженнифер Энистон снова в игре: Apple TV показал первый трейлер 4 сезона «Утреннего шоу» — премьера уже 17 сентября
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков
Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667