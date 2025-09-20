Помните, как милиционер сказал про одноклассника в «Брате»? Вот что на самом деле имел в виду дядя Коля, говоря о Даниле

19 тысяч литров бутафорской крови и Стивен Кинг в кадре: о чем «Оно 2» и почему этот хоррор нужно включить прямо сейчас

«Включил случайно — и подсел»: запишите в календарь даты выхода 8, 9 и 10 серий «Баранкиных и камней силы»

Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился

Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда

Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи

«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов

«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма

Стопроцентное попадание: экранизация игры от Netflix стала рекордсменом на «Эмми» — признали победителем еще до церемонии

«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине