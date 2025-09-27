Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
На ярком солнце
Расписание сеансов На ярком солнце, 1960 в Москве
27 сентября 2025
Расписание сеансов На ярком солнце, 27 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Завтра
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
вт
30
ср
1
вт
7
пт
7
сб
8
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «На ярком солнце»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D, SUB
17:00
от 1420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667