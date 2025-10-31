Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов

«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете

Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»

Без «Ментовских войн», но с вампирами, колдунами и певцами: топ-3 проекта с участием Устюгова по мнению россиян

«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан выбрал главную ленту года, и роскошная «F1» с экранизациями Кинга в пролете

Рекордные $340 миллионов спустили на «Форсаж 10» — и франшиза заглохла: финальная часть выйдет только при одном условии

Россияне назвали 10 самых «мужских» фильмов СССР: №1 стала мелодрама с оценкой 8.6 – утерла нос боевику, собравшему 87.6 млн зрителей

Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей

$200 млн спустили в трубу: Disney заставили снять позорный блокбастер - похоронили франшизу, зато актер разбогател

Коза в шоке, Панда в гневе: 88 серия «Маши и Медведя» - сплошная вечеринка, в которой нет места Маше